Співачка Майлі Сайрус зараз особливо на слуху. Всього за тиждень її пісня "Island" заполонила увесь Tik Tok. Вона вже встигла очолити український чарт Apple Music.

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Після запуску свого нового альбому «Endless Summer Vacation» після трьох років перерви у музичній кар’єрі Майлі Сайрус стала все частіше з’являтися на світських заходах.

Нещодавно у Беверлі-Гіллз відбулася церемонія вручення премії The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards. На модну подію співачка прийшла у вражаючому вбранні, яке чудово підкреслило її струнку фігуру.

30-річна зірка приміряла на собі вбрання від бренду Versace. Вони одягнула атласний корсет з глибоким декольте та складним дизайном у вигляді конусів на грудях. Її look довершила шкіряна спідниця-олівець, довгі рукавиці та туфлі на підборах з гострим носком та бантиками.

Волосся Майлі розпустила та вклала у легкі кучері, а на обличчі зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.



Ефектний образ Майлі Сайрус / Фото з Instagram



Ефектний образ Майлі Сайрус / Фото з Instagram



Ефектний образ Майлі Сайрус / Фото з Instagram