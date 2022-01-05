Майли Сайрус надела кепи с кристаллами от львовского дизайнера Руслана Багинского

Американская певица Майли Сайрус в начале 2022 года надела кепи от прославившегося на весь мир знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского.

28-летняя звезда появилась на новогодней вечеринке в головном уборе бренда Ruslan Baginskiy. Исполнительница выбрала кепи Crystal Baker Boy из новой коллекции.

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Изделие полностью украшено 64 кристаллами, которые эффектно переливаются. Стоит такое изделие на сайте более 31 тысячи гривен. Певица собрала волосы в хвост, но выпустила несколько прядей волос.

Эпатажная певица выбрала для светского выхода откровенное платье черного цвета. Авторский пояс с пряжкой и широкой бретелькой на одну сторону прикрыл грудь знаменитости. Также изделие украшено приличным вырезом на животе.

Такое комбо впечатляющего платья и блестящего кепи помогло Майли Сайрус, как всегда, привлечь к себе внимание большое количество людей. Довершили образ знаменитости массивные перстни и браслет.

Недавно балаклаву с кристаллами надела давняя подруга бренда – Мадонна. Певица еще несколько лет назад произвела самый настоящий фурор, надев кепи и шляпу от бренда Ruslan Baginskiy.