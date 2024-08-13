Майли Сайрус расплакалась и показала костюм, который никогда не выйдет из моды: стильный кадр

В Калифорнии состоялось вручение наград Disney Legends Award. Певица Майли Сайрус стала самой молодой легендой Disney. Она вышла на сцену в красивом костюме и расплакалась от эмоций.

Награду ей вручили за вклад в наследие компании. Кроме Майли Сайрус статуэтки получили актер Харрисон Форд, актриса Джейми Ли Кертис, режиссер Джеймс Кэмерон и многие другие.

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31-летняя обладательница "Грэмми" получила популярность после сериала "Анна Монтана" на канале Disney Channel. Она вышла на сцену и не могла сдержать слез. Исполнительница имела красивый образ, который всегда будет в моде.

Стильный образ Майли Сайрус

Знаменитость надела на светское событие удлиненный жакет на голое тело с акцентной талией и довершила его прямыми брюками.

Черный костюм всегда будет оставаться в моде независимо от фасона жакета или брюк. Такое изделие считается бессмертной классикой, поэтому всегда подойдет для любых выходов. А еще его можно распаривать и носить жакет с джинсами, а брюки с футболками, рубашками или лонгсливами.

Свой образ Майли Сайрус дополнила черными туфлями на каблуках, серебристыми серьгами, кольцами и довершила look браслетами, которые надела на одну руку поверх жакета.

Особого шика такому аутфиту добавляла выдержанность в одном цвете. Монохромные образы всегда были на голову выше всех остальных, потому что однотонность в наряде автоматически становится элегантнее и дороже.