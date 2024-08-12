Мировые звезды все чаще выбирают для себя наряды от украинских брендов. Наши дизайнеры имеют особую популярность в мире, а их изделия не проходят мимо многих знаменитостей – от моделей, певиц до актрис или спортсменов.

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Американский фигурист Джонни Вейр стал в этом году ведущим закрытия Олимпийских игр. Спортсмен поддерживает нашу Украину, поэтому решил выбрать для себя костюм от нашего бренда.

Образ Джонни Вейра

Спортсмен появился перед многомиллионной аудиторией в белом костюме, который состоял из приталенных брюк и узнаваемого асимметричного жакета с плиссе и поясом от дизайнера Валерии Ковальской.

Образ Джонни решил сделать монохромным, поэтому на низ надел белую обувь, а под жакет – блузу со стоячим воротником. Вейр любит эпатажные образы, поэтому сделал высокую прическу, довершив ее белыми шпильками-бабочками.



Образ Джонни Вейра / Скриншот из его инстаграм-сторис

Фигурист неоднократно в своих инстаграм-постах поддерживал Украину. Трехкратный чемпион США и бронзовый призер чемпионата мира 2008 года по фигурному катанию даже надевал спортивный наряд в сине-желтых цветах с флагом Украины.

Добавим, что официальное закрытие Олимпийских игр сопровождали танцоры и акробаты, а во время одного из перформансов американский актер Том Круз спустился с крыши стадиона на веревке. Кроме того, на мероприятии выступали Snoop Dogg, Red Hot Chily Peppers и Billie Eilish.