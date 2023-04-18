Весеннее вдохновение для прогулок: лучшие готовые образы, которые вы можете повторить

Весной наш гардероб пополняется красивыми нарядами: юбками, платьями, жакетами и разнообразной обувью. Однако среди всего богатства наряды на теплое время года, первенство занимают джинсы, брюки и комфортный верх. Чтобы создать стильный образ вам придется приложить минимум усилий, а вдохновиться можно эффектными образами инфлюэнсеров.

Проследив инстаграмм-аккаунты мировых модниц, можно заметить, что наиболее актуальным нарядом для них удобная одежда, пишет 24 канал. Это мешковатые джинсы, штаны палаццо, жакеты, джинсовые куртки и свитшоты.

Читайте также Горячие тренды на весенне-летний период: эффектные вещи, которые вам понравятся

Fashion 24 выбрал 7 самых стильных образов каждый день, которые вы сможете легко повторить.

Жакет + джинсы

Это стандартное сочетание достаточно простое, впрочем, очень стильное. Комбинируйте разные джинсы с разными цветами жакетов и каждый раз получайте эффектный образ.

Джинсовая куртка + брюки

Создавайте из этих вещей уютный и комфортный look, дополняя его трендовыми кроссовками Adidas Samba.

Пастельные цвета брюк меняйте на яркие и добавляйте цветную обувь. Таким образом вы прибавите своему образу большего любопытства.

Брючный костюм

Выбирайте этой весной штанные костюмы классических цветов – в черном, сером или молочном цвете и сочетайте не только с обувью на низком ходу, но и туфлями или босоножками на каблуке.

Свитшот и штаны карго

Брюки карго заняли лидирующие позиции в этом сезоне. Лучше всего они сочетаются со свитшотами размера оверсайза.

Монохромный образ

Примерьте этой весной мини-юбку в кофейном оттенке, добавьте верх в том же оттенке и примерьте сверху тренч. Для эффектного образа добавьте головной убор – бейсболку.

Денимовый total look

Купить джинсовый костюм этой весной – лучшая инвестиция в ваш гардероб. Сочетайте образ с джинсами, кедами или лоферами и не забывайте об аксессуарах – стильной сумке и солнцезащитных очках.