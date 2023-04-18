Простеживши інстаграм-акаунти світових модниць, можна зауважити, що найбільш актуальним вбранням для них є зручний одяг, пише 24 канал. Це мішкуваті джинси, штани палаццо, жакети, джинсові куртки та світшоти.

Читайте також Гарячі тренди на весняно-літній період: ефектні речі, які вам сподобаються

Fashion 24 обрав 7 найстильніших образів на кожен день, які ви зможете легко повторити.

Жакет + джинси

Це стандартне поєднання досить просте, втім дуже стильне. Комбінуйте різні джинси з різними кольорами жакетів та кожного разу отримуйте ефектний образ.

Джинсова куртка + штани

Створюйте з цих речей затишний та комфортний look, доповнюючи його трендовими кросівками Adidas Samba.

Пастельні кольори штанів змінюйте на яскраві та додавайте кольорове взуття. Таким чином ви додасте своєму образу більшої цікавинки.

Штанний костюм

Обирайте цієї весни штанні костюми класичних кольорів – у чорному, сірому чи молочному кольорі та поєднуйте не лише зі взуттям на низькому ходу але й туфлями чи босоніжками на підборах.

Світшот і штани карго

Штани карго зайняли лідируючі позиції цього сезону. Найкраще вони поєднуються зі світшотами розміру оверсайз.

Монохромний образ

Приміряйте цієї весни мініспідницю в кавовому відтінку, додайте верх в тому ж відтінку та приміряйте зверху тренч. Для ефектного образу додайте головний убір – бейсболку.

Денімовий total look

Придбати джинсовий костюм цієї весни – найкраща інвестиція у ваш гардероб. Поєднуйте образ з джинсами, кедами чи лоферами та не забувайте про аксесуари – стильну сумку та сонцезахисні окуляри.