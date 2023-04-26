Костюмы на выпускной: эффектные образы, которые всех поразят

В конце июня старшеклассники отметят свой первый выпускной вечер. Девушки особенно тщательно готовятся к этому дню, поэтому уже теперь ищут для себя платья и красивые наряды. Впрочем, эффектно выглядеть на выпускной можно не только в платье, но и в костюме.

В основном девушки выбирают на выпускной вечер платья, поскольку выглядят они празднично, да и ассортимент позволяет выбрать то, что больше всего нравится – платья короткие или длинные, в классических цветах или яркие, с принтом или эффектными деталями, пишет 24 канал.

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Впрочем, выглядеть роскошно на выпускной можно не только в платьях, но и костюмах. Тем более вы точно будете от всех отличаться своей оригинальностью. Нередко знаменитости выбирают на красную дорожку костюмы вместо платьев, поэтому рекомендуем вам обратить внимание на такой интересный элемент гардероба.

Брючный костюм

Костюм, состоящий из жакета и брюк палаццо – стильная и универсальная вещь. Он позволяет создавать множество образов, как в полном комплекте, так и с разными элементами. Чтобы выглядеть эффектно на выпускном вечере, подберите для себя роскошную блузу или топ и завершите образ красивой обувью – туфлями или босоножками.

Важно также создать стильную прическу – это могут быть кудри или высокий хвост. Такой необычный образ сделает вас заметной, а кроме того, весь день вы будете себя комфортно чувствовать.

Костюм с юбкой

В моде сейчас твидовый жакет, поэтому советуем подобрать к нему короткую юбку. Цвет выбирайте любой, главное, чтобы он вам нравился. Кроме твида, можете сделать ставку на обычную костюмную ткань, которая также смотрится дорого и красиво. Роскошный макияж, стильная обувь и прическа – и ваш образ на выпускной вечер готов!

Брюки + трендовая жилетка

Костюмная жилетка сейчас набирает широкую популярность, так что если вы следите за трендами, то понимаете, насколько эффектно она выглядит. Соединяйте ее с брюками палаццо или юбкой. Вы точно не прогадаете, если вместо платья захотите выделиться именно таким образом.