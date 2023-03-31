Какие цвета сочетать между собой этой весной: лучшие примеры с подиумов

Все мы весной хотим добавить в наш образ более яркие и сочные цвета, впрочем, здесь важно не перейти тонкой границы и знать, какой цвет хорошо стилизуется с другим.

В то время, когда в наши гардеробы постепенно начинает просачиваться как можно больше цвета, советуем обратить внимание на образы моделей от мировых брендов.

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Вы станете настоящей звездой стритстайла, если соедините между собой такие цвета, которые примеряли на себе модели от Prada, Bottega Veneta, Loewe, Valentino.

Желтый + фиолетовый

Различные по насыщенности и яркости оттенки желтого хорошо сочетаются с разными оттенками фиолетового. Этот микс цветов относится к комплементарным – противоположным друг другу на цветовой палитре.



Модные цветовые сочетания на весну / Фото с Elle

Зеленый + розовый

Пожалуй, вы не раз замечали такие сочетания в природе, поэтому смело комбинируйте два ярких цвета, чтобы получить эффектный яркий look.



Модные цветовые сочетания на весну / Фото с Elle

Голубой + красный

Эти цвета вместе выглядят просто божественно, так что вы просто обязаны приобрести весной вещи в этих цветах и попытаться замиксовать между собой.



Модные цветовые сочетания на весну / Фото с Elle

Голубой + желтый

Эти цвета очень близки украинцам, так что вы точно уже знаете, что они хорошо сочетаются между собой. Создавайте патриотические образы и точно не прогадаете о том, что будете выглядеть на все сто.



Модные цветовые сочетания на весну / Фото с Elle

Красный + бежевый

Все оттенки красного – от красного и бордо сочетайте со спокойным бежевым оттенком. Это могут быть бежевые брюки и алый свитер, или кремовые джинсы с красным лонгсливом.



Модные цветовые сочетания на весну / Фото с Elle

Серый + белый

Для создания идеального образа в ахроматических тонах используйте белый и серый цвет.



Модные цветовые сочетания на весну / Фото с Elle