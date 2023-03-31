У час, коли в наші гардероби поступово починає просочуватися якомога більше кольору, радимо звернути увагу на образи моделей від світових брендів.

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Ви станете справжньою зіркою стрітстайлу, якщо поєднаєте між собою такі кольори, які приміряли на собі моделі від Prada, Bottega Veneta, Loewe, Valentino.

Жовтий + фіолетовий

Різні за насиченістю та яскравістю відтінки жовтого гарно поєднуються з різними відтінками фіолетового. Цей мікс кольорів належить до комплементарних – таких, що протилежні один до одного на колірній палітрі.



Модні поєднання кольорів на весну / Фото з Elle

Зелений + рожевий

Мабуть, ви неодноразово помічали такі поєднання в природі, тому сміливо комбінуйте два яскраві кольори, щоб отримати ефектний яскравий look.



Модні поєднання кольорів на весну / Фото з Elle

Блакитний + червоний

Ці кольори разом виглядають просто божественно, тож ви просто зобов’язані придбати на весну речі в цих кольрах та спробувати заміксувати між собою.



Модні поєднання кольорів на весну / Фото з Elle

Блакитний + жовтий

Ці кольори дуже близькі українцям, тож ви точно вже знаєте, що вони добре поєднуються між собою. Створюйте патріотичні образи і точно не прогадаєте у тому, що виглядатимете на всі сто.



Модні поєднання кольорів на весну / Фото з Elle

Червоний + бежевий

Усі відтінки червоного – від червоногарячого та бордо поєднуйте зі спокійним бежевим відтінком. Це може бути бежеві штани та яскраво-червоний светр, або кремові джинси з червоним лонгслівом.



Модні поєднання кольорів на весну / Фото з Elle

Сірий + білий

Для створення ідеального образу в ахроматичних тонах – використовуйте білий та сірий колір.



Модні поєднання кольорів на весну / Фото з Elle