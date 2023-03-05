Добавим, что многие пользователи уже не в первый раз обвиняют компанию в использовании таких знаков и называют сейчас это неуместным. К примеру, ранее Louis Vuitton выпустили украшения с кремлевской свастикой "Z" и "V".

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Новый скандал с Louis Vuitton

Теперь известный модный бренд в очередной раз возмутил сеть – в комментариях к посту Louis Vuitton люди пишут негативные комментарии. А все потому, что на фоне российско-украинской войны бренд представил свою новую женскую коллекцию с буквой "V".

Ведь в связи с жестокой войной в Украине любое использование символов "Z" и "V" приравнивается к популяризации российской агрессии.

Добавим, что также для нового кампейна использовали цвета российского флага. Однако отметим, что на самом деле все иначе – это цвета флага Франции, ведь Louis Vuitton – это французский бренд.

Реакция россиян

И пока украинцы возмущаются из-за такого анонса новой коллекции Louis Vuitton, россиян это, наоборот, порадовало. В частности, в комментариях они пишут, что бренд так поддержал страну-агрессора:

"Знатный троллинг) красивый триколор и V".

"Продажи Луи Виттон поднимутся в России после этого".

"Удивительно, что столько лет на рынке и только сейчас они решили пропиарить свой флаг".

"Шикарные цвета! Россия".

"Цвета красивые, а буква моя любимая V".

"С такой рекламой в России можно сделать хорошую кассу. Вся Европа вместе столько не купит, сколько россияне".

"За Путина! За Россию!!! Вперед LV".

"Приятное глазу сочетание цветов и V очень эффектно смотрится на фоне триколора. Стильно".

"Как сказать "я с тобой", не говоря ни слова".

К слову, ранее Louis Vuitton объявили о своем выходе с рынка России. Добавим, что во французскую группу LVMH входят бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi и Givenchy. 124 их магазина должны были закрыться в России.