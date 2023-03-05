Добавим, что многие пользователи уже не в первый раз обвиняют компанию в использовании таких знаков и называют сейчас это неуместным. К примеру, ранее Louis Vuitton выпустили украшения с кремлевской свастикой "Z" и "V".
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Новый скандал с Louis Vuitton
Теперь известный модный бренд в очередной раз возмутил сеть – в комментариях к посту Louis Vuitton люди пишут негативные комментарии. А все потому, что на фоне российско-украинской войны бренд представил свою новую женскую коллекцию с буквой "V".
Ведь в связи с жестокой войной в Украине любое использование символов "Z" и "V" приравнивается к популяризации российской агрессии.
Добавим, что также для нового кампейна использовали цвета российского флага. Однако отметим, что на самом деле все иначе – это цвета флага Франции, ведь Louis Vuitton – это французский бренд.
Реакция россиян
И пока украинцы возмущаются из-за такого анонса новой коллекции Louis Vuitton, россиян это, наоборот, порадовало. В частности, в комментариях они пишут, что бренд так поддержал страну-агрессора:
- "Знатный троллинг) красивый триколор и V".
- "Продажи Луи Виттон поднимутся в России после этого".
- "Удивительно, что столько лет на рынке и только сейчас они решили пропиарить свой флаг".
- "Шикарные цвета! Россия".
- "Цвета красивые, а буква моя любимая V".
- "С такой рекламой в России можно сделать хорошую кассу. Вся Европа вместе столько не купит, сколько россияне".
- "За Путина! За Россию!!! Вперед LV".
- "Приятное глазу сочетание цветов и V очень эффектно смотрится на фоне триколора. Стильно".
- "Как сказать "я с тобой", не говоря ни слова".
К слову, ранее Louis Vuitton объявили о своем выходе с рынка России. Добавим, что во французскую группу LVMH входят бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi и Givenchy. 124 их магазина должны были закрыться в России.