Лоферы берут свое начало еще в 1920-х годах, а популярность приобрели в 1950-х годах, когда бренд Gucci положил начало моде на плоскую обувь, пишет 24 Канал. С тех пор лоферы стали незаменимыми в мире моды и остаются актуальными.

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Начиная с 1960-х годов лоферы очень часто носила Джейн Биркин. Элементы стиля этой обуви до сих пор остаются такими же – контрасная пряжка, едва заметные каблуки и мягкая кожа. Сейчас все премиальные бренды выпускают в своих коллекциях лоферы, ведь без них невозможно представить осенний или весенний период.

И хотя лоферы относят к андрогинному стилю, в паре с милыми юбочками и блузами, они создают отличные романтические аутфиты. Вариантов лоферов множество – классические черные с золотой или серебристой пряжкой, только кожаные, принтованные, замшевые, с квадратным носком или круглым.

Лоферы займут в нашем гардеробе особое место, после того как балетки осенью отойдут на второй план. Эта обувь приобрела культовый статус и не собирается выходить из моды.

В своем гардеробе у лоферов есть все трендсеттерки – Гейли Бибер, Джиджи и Белла Хадид, Дуа Липа и многие другие. Они совмещают обувь с джинсами, базовыми футболками и кожанками. Как их стильно носить этой осенью – смотрите на примере инфлюэнсеров.



Стильные образы с лоферами / Фото Pinterest



Стильные образы с лоферами / Фото Pinterest



Стильные образы с лоферами / Фото Pinterest



Стильные образы с лоферами / Фото Pinterest



Стильные образы с лоферами / Фото Pinterest