5 самых популярных лоферов на осень: подборка самой популярной обуви

Лоферы уже давно стали самой популярной обувью осеннего сезона. Они были широко актуальны в 1930-е годы и стали главной обувью в эстетике преппи. Даже спустя почти сто лет эта обувь не перестает быть актуальной.

Впрочем, они вышли из тени школьной формы и появляются в коллекциях дизайнеров каждого сезона. В 1950-х годах Gucci делали ставку на классические модели с металлической пряжкой, которые до сих пор считаются классикой. А вот Prada предложили модели с массивной подошвой.

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С тракторной подошвой

Такие лоферы являются одними из самых популярных. Модницы выбирают обувь от итальянского бренда с треугольным узнаваемым логотипом. Стритстайл-ифлюэнсеры носят их с жакетами, пальто и дополняют образы белыми носками или черными капронами.



Модные лоферы на осень 2023 года.

Классика

Плоская подошва, суженный силуэт и черная кожа – главные черты классических лоферов, которые никогда не выйдут из моды. Вы можете выбирать матовую черную кожу или лакированные лоферы. Миксуйте их с мини-юбками и пальтами.



Модные лоферы на осень 2023 года.

Двухцветные

Лоферы двух цветов были популярны еще в 1950-х годах. Выбирайте для себя черно-белые лоферы и сочетайте с короткой юбкой, бомбером, тренчем и завершайте длинным шарфом.



Модные лоферы на осень 2023 года.

Серебристые

Тенденция на оттенок металлик продолжает набирать популярность. Серебристые оттенки мы видим везде – на куртках, сумках и теперь на обуви. Если у вас есть классические черные лоферы, попробуйте их разбавить серебристыми моделями.



Модные лоферы на осень 2023 года.

Белые

Лоферы в белом цвете – это интересная альтернатива белым кроссовкам. Выбирайте себе элегантные варианты с плоской подошвой черного цвета, которая придаст лоферам правильного акцента.



Модные лоферы на осень 2023 года.