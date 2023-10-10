Втім вони вийшли з тіні шкільної форми та з’являються в колекціях дизайнерів кожного сезону. У 1950-х роках Gucci робили ставку на класичні моделі з металевою пряжкою, які досі вважаються класикою. А от Prada запропонували моделі з масивною підошвою.

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З тракторною підошвою

Такі лофери є одними із найпопулярніших. Модниці обирають взуття від італійського бренду з трикутним впізнаваним логотипом. Стрітстайл-іфлюенсери носять їх з жакетами, пальтами та доповнюють образи білими шкарпетками чи чорними капронами.



Модні лофери на осінь 2023 / Фото Pinterest

Класика

Плоска підошва, звужений силует та чорна шкіра – головні риси класичних лоферів, які ніколи не вийдуть з моди. Ви можете для себе обирати матову чорну шкіру чи лаковані лофери. Міксуйте їх з мініспідницями і пальтами.



Модні лофери на осінь 2023 / Фото Pinterest

Двоколірні

Лофери двох кольорів були популярними ще в 1950-х роках. Обирайте для себе чорно-білі лофери та поєднуйте з короткою спідницею, бомбером, тренчем та довершуйте довгим шарфом.



Модні лофери на осінь 2023 / Фото Pinterest

Сріблясті

Тенденція на відтінок металік продовжує набирати популярність. Сріблясті відтінки ми бачимо скрізь – на куртках, сумках і тепер на взутті. Якщо у вас є класичні чорні лофери, то спробуйте їх розбавити сріблястими моделями.



Модні лофери на осінь 2023 / Фото Pinterest

Білі

Лофери в білому кольорі – це цікава альтернатива білим кросівкам. Обирайте для себе елегантні варіанти з плоскою підошвою чорного кольору, яка надасть лоферам правильного акцента.



Модні лофери на осінь 2023 / Фото Pinterest