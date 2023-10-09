Угги є доволі поширеним взуттям, пише 24 Канал. У холодну осінню пору модниці вже носять угги з білими шкарпетками, спідницями, лосинами та джинсами.

Читайте також Трендові кросівки осені 2023: ефектна добірка, яка вас вразить

Ці теплі та м’які чоботи користуються особливою популяністю в холодну пору року, адже забезпечують ногам комфорт і тепло. Ви могли помітити, як чимало fashion-блогерів вже почали застосовувати коричневе замшеве взуття від Ugg у своїх аутфітах.

У моді цього року залишаються угги Classic Ultra Mini на високій платформі та модель-сліпони Tasman орнаментною облямівкою.

Якщо у 2000-х роках було модно носити угги з джинсами скінні, то зараз віддавайте перевагу широким штанам чи модним джинсам карго.

Нещодавно в інстаграм-просторі з’явилося чимало світлин з уггами, які дівчата одягали під короткі шорти та легке вбрання. Виглядають такі аутфіти доволі цікаво.

Втім у жовтні їх все ж таки варто поєднувати зі шкірянками, бомберами, дублянками, пуховиками та шапками біні. Також можете одягнути пухнасті навушники чи пов’язку на голову. А також до такого взуття гарно пасує бейсболка та навіть довге пальто.