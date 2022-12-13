6 любимых вещей звезды сериала "Уэнсдэй" Дженны Ортеги: интересная подборка

Американская кинозвезда Дженна Ортега стала настоящей звездой благодаря выходу сериала "Уэнсдэй". Хотя она и снимается в кино уже 10 лет, впрочем, только после выхода на Netflix сериала, 20-летняя девушка приобрела огромную популярность. Какие вещи больше всего любит Дженна Ортега – читайте дальше.

В сериале мы наблюдали за 16-летним подростком в черном наряде и с мрачным настроением, однако в жизни Дженна выглядит совсем по-другому. Она всегда улыбающаяся и дружелюбная, и в отличие от Уэнсдэй обожает яркую одежду.

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Сериал "Уэнсдэй" наделал хорошего шума в сети, поэтому все внимание приковано к главной героини, которую сыграла 20-летняя американская актриса Дженна Ортега. Сериал побил все рекорды на Netflix, обогнав даже "Странные чудеса".

Не все знают, как выглядит Дженна Ортега в реальной жизни, поэтому предлагаем ознакомиться с ее популярными образами.

Штановые костюмы

Чаще актриса выбирает на ивенты и красные дорожки штанные костюмы. Девушка обожает приталенные жакеты и корсеты. Что касается цветов, то Дженна выбирает черный, коричневый и бежевый цвет.

Черное кружево

Дженна Ортега любит иногда примерять на себе готический стиль, как и Уэнсдэй. Девушка любит черное кружево, которое выглядит элегантно, но несколько провокативно.

Высокие каблуки и платформы

Дженна Ортега невысокого роста (всего 155 сантиметров), поэтому на всех светских мероприятиях она появляется в обуви с очень высоким каблуком и платформой.

Корсеты

Актриса довольно часто одевает корсеты, которые невероятно ей подходят. Порой эти жилетки заменяют корсеты в костюмах, а иногда выступают соло в образе.

Кардиганы

Девушка в повседневной жизни любит одевать свитшоты размера оверсайз, а также кардиганы с v-образным вырезом.

Приталенные платья

20-летняя красавица любит выбирать на разнообразные инвенты платья, удачно подчеркивающие ее стройную фигуру.