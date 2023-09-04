Как выглядят самые популярные сумки знаменитостей: интересная подборка

Гардероб знаменитостей всегда интересно рассматривать. Впрочем, даже если нам кажется, что во время каждого выхода у них новый наряд – это далеко не так. Знаменитости хотя и имеют множество аксессуаров, даже в их гардеробах есть любимые сумки.

Звезды должны каждый раз выглядеть в новом наряде, ведь постоянно находятся перед вспышкой фотокамер и посещают людные места. Но даже это не останавливает их носить сумки, которые больше всего им пришлись по душе. Поэтому знаменитость можно часто заметить с одной и той же сумкой.

Интересно 6 самых трендовых сумок, которые будут в моде осенью: интересная подборка

Мировые знаменитости делают на этой неделе ставку на вместительные модели, варианты через плечо или сумки с монограммами. И хотя некоторые сумки являются серьезной инвестицией, звезды сочетают их не только с нарядными нарядами, но и с повседневными элементами гардероба.

Анджелина Джоли из Celine

Актриса любит большие сумки, в которых можно вместить многое. Этим летом она выбрала для себя большую сумку-тоут Celine с фирменным принтом Triomphe. Сумку знаменитость носит с брючным костюмом в карамельном оттенке и с классическим черным пальто.



Любимые сумки знаменитостей / Фото Vogue

Гейли Бибер из Bottega Veneta

Американская трендсеттер обожает сумку Jodie от Bottega Veneta в среднем размере. Гейли Бибер сочетает эту сумку с белой футболкой, брюками карго или джинсовыми шортами.



Любимые сумки знаменитостей / Фото Vogue

Кэти Голмс из A.P.C.

Актриса очень полюбила в последнее время сумку-шопер Poppy от бренда A.P.C. Стилизовала этот аксессуар Кэти в непринужденном стиле – дополнив любимой спортивной одеждой и кроссовками.



Любимые сумки знаменитостей / Фото Vogue

Дженнифер Лопес из Hermès Birkin

В своем гардеробе Дженнифер Лопес имеет много цветов классической сумки Hermès Birkin – от белого варианта до красной кожи питона. Звезда выбирает для этих сумок деловые и расслабленные образы.



Любимые сумки знаменитостей / Фото Vogue

Дженнифер Лоуренс из The Row

Актриса предпочитает сумку Slouchy Banana бренда The Row из черной кожи. Она одевает ее с голубой рубашкой, бермудами и балетками или базовой белой футболкой, черными брюками и бейсболкой.



Любимые сумки знаменитостей / Фото Vogue

Тейлор Свифт из Mansur Gavriel

Папарацци больше всего замечали Тейлор Свифт с чудесной сумкой M Frame Box Bag бренда Mansur Gavriel в паре с рядом макси-юбок.



Любимые сумки знаменитостей / Фото Vogue