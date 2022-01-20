Лилия Ребрик активно ведет свою страницу в инстаграме. Она часто демонстрирует на себе интересные и стильные образы, в которых появляется не только в программе "Утро с Украиной", но и в повседневной жизни.
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Недавно телеведущая показала волшебный кадр на фоне елок в зимнем образе. Знаменитость примерила вельветовые брюки кофейного оттенка. Сверху она надела трендовую верхнюю одежду – кремовую дубленку. Удлиненное изделие с большими карманами дополняет белоснежный капюшон.
Если вы не любите носить головные уборы, то зимой дубленки с капюшонами станут для вас лучшей альтернативой.
Свой образ Лилия дополнила несколькими перстнями, а на лице сделала насыщенный макияж. Она накрасила веки молочными и коричневыми тенями, а губы подчеркнула розовой помадой.
У телеведущей очень активная аудитория в инстаграме, поэтому под каждым фото есть немало приятных отзывов от подписчиков, которые засыпают звезду комплиментами.
- "Вы невероятная красавица";
- "Фото суперовое";
- "Фотография просто бомба";
- "Лиля, вы такая красивая";
- "Какая красивая Снегурочка".
Зимний образ Лилии Ребрик / Фото из инстаграма телеведущей