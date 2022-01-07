Лилия Ребрик очаровала нежными фотографиями с мужем и собакой: праздничные образы

Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками праздничными фотографиями. На фоне елки знаменитость позировала со своим мужем и собачкой.

Телеведущая Лилия Ребрик любит запечатлевать семейные моменты на фотоаппарат. Так, в праздничный период ведущая программы "Ранок з Україною" устроила нежную фотосессию с любимой половинкой.

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Знаменитость примерила вместе с мужем Андреем Диким парные образы в одинаковом цвете и поделилась фотографиями со своей аудиторией в инстаграме.

Образ Лилии Ребрик

В праздничной фотостудии с большой елкой и декорациями Лилия Ребрик сделала несколько фото с любимым и домашним любимцем. Телеведущая надела платье в бельевом стиле бежевого оттенка. Шелковое платье на тонких бретельках дополнил серый кардиган.

Нежный образ Лилия дополнила минималистичными босоножками. Белокурые волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала эффектный макияж. Танцор Андрей Дикий позировал с любимой в голубых джинсах и бежевой рубашке.

На одном из кадров супруги сделали милую фотографию со своей собачкой. В посте телеведущая поздравила украинцев с Рождеством.

"Счастливого Рождества! Тепла, уюта и любви в каждый дом. Пусть осуществляются все ваши мечты. Христос родился!", – написала Лилия Ребрик.



Нежный образ Лилии Ребрик / Фото из инстаграма



Нежный образ Лилии Ребрик / Фото из инстаграма



Нежный образ Лилии Ребрик / Фото из инстаграма