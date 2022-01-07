Телеведуча Лілія Ребрик любить закарбовувати сімейні моменти на фотоапарат. Так, у святковий період ведуча програми "Ранок з Україною" влаштувала ніжну фотосесію з коханою половинкою.

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Знаменитість приміряла разом з чоловіком Андрієм Диким парні образи в однаковому кольорі та поділилася світлинами зі своєю аудиторією в інстаграмі.

Образ Лілії Ребрик

У святковій фотостудії з великою ялинкою та декораціями Лілія Ребрик зробила кілька фото з коханим та домашнім улюбленцем. Телеведуча одягнула сукню в білизняному стилі бежевого відтінку. Шовкове плаття на тонких бретельках доповнив сірий кардиган.

Ніжний образ Лілія доповнила мінімалістичними босоніжками. Біляве волосся вона вклала в легкі локони, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Танцюрист Андрій Дикий позував з коханою у блакитних джинсах та бежевій сорочці.

На одному з кадрів подружжя зробило миловидну світлину зі своєю собачкою. У дописі телеведуча привітала українців з Різдвом.

"Щасливого Різдва!Тепла, затишку та любові в кожну оселю.Нехай здійснюються всі Ваші мрії. Христос народився!", – написала Лілія Ребрик.



Ніжний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму



Ніжний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму



Ніжний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму