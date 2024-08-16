Лили Коллинз для рекламы Google надела платье украинского бренда: видеоролик восхитил сеть

Главная героиня сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз неоднократно появлялась в сериале в вещах от украинских дизайнеров. К выходу нового сезона актриса снялась в коллаборации Emily in Paris x Google, а для рекламного ролика решила выбрать платье от бренда из Украины.

15 августа на Netflix вышли первые серии 4 сезона сериала "Эмили в Париже", поэтому ценители этой ленты могут уже просматривать за новыми приключениями американки Эмили Купер, которую сыграла Лили Коллинз.

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Лили Коллинз в платье украинского бренда

Для рекламы Google знаменитость выбрала для себя платье Camelia украинского бренда J'amemme. Она появилась на ролике в нежно-голубом платье с огромным цветком из органзы, которое дополнила серебристой акцентной серьгой и золотистыми балетками с острым носком.

Лили Коллинз уже не впервые примеряет на себе наряды от украинских брендов. Для глянца Vogue девушка позировала в головном уборе от украинского бренда Ruslan Baginskiy. А вот на отдыхе в Швеции она решила надеть шапку от бренда GUNIA Project.

Что известно о бренде J'amemme

Бренд зародился в 2018 году и сосредоточен на создании вещей, которые напоминают кутюр. Наряды полностью изготавливается вручную. Коллекцию бренд J'amemme даже представил на Неделе моды в Нью-Йорке. В вещах от украинского дизайнера Юлии Ярмолюк позировали модели в глянцах Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, L'Officiel.