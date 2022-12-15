Недавно в сети появился трейлер третьего сезона сериала "Эмили в Париже", пишет 24 канал. Сериал порадует зрителей уже в скором времени, 21 декабря.

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События в третьем сезоне состоятся через год после переезда в Париж для вожделенной работы Эмили. Девушка оказывается на развилке, что заставляет ее принять решение относительно будущего — как в карьере, так и в любви.

И пока ценители сериала ждут выхода первой серии, Лили Коллинз радует фанатов новой съемкой для греческого издания Vogue. Актриса примерила на себе пальто и шубу от брендов Saint Laurent и Max Mara.

На одном из снимков девушка позировала в головном уборе украинского бренда Ruslan Baginskiy.



Лили Коллинз снялась для греческого глянца Vogue



Лили Коллинз снялась для греческого глянца Vogue



Лили Коллинз снялась для греческого глянца Vogue

Головные уборы от львовского дизайнера Руслана Багинского носят все мировые знаменитости. Его кепи и шляпы часто одевает Мадонна, а в новогоднюю ночь она надела балаклаву с кристаллами. Также в своем гардеробе кепи от дизайнера имеет Майли Сайрус, а шведская модель Эльза Госк – платок. Эмили Ратажковски и Мэй Маск обладают господами, которыми довершали свои зимние образы.