Королева Летиция встретилась с Зеленским в элегантном костюме: роскошные фото
Источник:Royal Fashion Police
27 мая президент Украины Владимир Зеленский находился в Испании с рабочим визитом. Там он встретился с королем Испании Филипом VI и его женой королевой Летицией.
Супруги приняли Владимира Зеленского в королевском дворце в Мадриде. Президент Украины, как всегда, был в образе цвета хаки, который состоял из футболки, штанов карго и кроссовок.
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Король Филипп VI был одет в черный костюм, белую рубашку и голубой галстук, а вот королева Испании Летиция в очередной раз продемонстрировала свой безупречный look.
Образ королевы Летиции
Испанская королева обожает выбирать для своих светских или официальных мероприятий испанские бренды. Она пропагандирует их на международном уровне и показывает, что может иметь роскошный вид в довольно демократичном наряде из сегмента масс-маркета.
Летиция надела темно-синий костюм в едва заметные тонкие полоски, который состоял из двубортного жакета и классических брюк. Под низ она надела кружевную майку из шелка черного цвета.
Королева обожает широкие брюки палаццо, впрочем на этот раз сделала ставку на классику. Кроме того, любительница слингбеков и туфель на каблуках решила выбрать балетки с круглым носком и ремешками от бренда Cacles.
Ее Величество распустила волосы и дополнила образ продолговатыми серьгами золотого цвета. Визажисты накрасили веки коричневыми тенями, а губы – розовой помадой.
Королева Летиция – без сомнений, одна из самых стильных женщин Испании, которая в соответствии со своим высоким статусом не только элегантно одевается, но и умело сочетает люксовые бренды с демократичным нарядом. Гардероб Летиции – это пример того, как можно иметь интересный и модный вид несмотря на офисные и официальные дресс-коды.