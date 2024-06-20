Королева Летиция осуществила изысканный выход в свет с дочерьми и мужем: волшебное фото
Король и королева Испании совершили светский выход в красивом наряде. Филипп VI и Летиция часто попадают на снимки фотографов со своими дочерьми, поэтому недавно снова появились вместе с ними.
Испанская королевская семья вместе отпраздновала 10-ю годовщину коронации Филиппа VI, пишет Fashion 24. В 2014 году он сел на престол после отца Хуанха Карлоса. Как всегда, Ее Величество Летиция и король выглядели элегантно. Красивые аутфиты продемонстрировали и дочери королевской четы – принцессы Леонор и София.
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Образ королевы Летиции и ее семьи
В королевском дворце в Мадриде королева Летиция предстала перед всеми в нежном голубом образе. Она надела шелковую блузу с асимметрией рукавов, которую дополнила атласной юбкой длины миди более светлого оттенка, которая была также украшена асимметричной вставкой ткани.
Ее Величество любит представать перед камерой в удобной обуви без каблуков, поэтому на этот раз выбрала для себя сандалии на плоской подошве. Элегантный ансамбль наряда королева Летиция довершила выпрямленными, распущенными волосами и свисающими хрустальными серьгами.
Король Филипп VI был одет в черный костюм, белую рубашку и фиолетовый галстук. 18-летняя принцесса Леонор выбрала красный топ и костюм, состоящий из жакета и брюк палаццо, а вот 17-летняя София появилась в черных брюках и футболке без рукавов с наплечниками.
Испанская королевская семья / Фото Getty Images
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