От дерзкой прозрачности до элегантности: 5 лучших летних образов Леси Никитюк

Леся Никитюк часто покоряет публику своими смелыми и стильными образами, а лето – это как раз время для экспериментов и ярких решений в моде.

Она умеет сочетать смелость и элегантность в своих аутфитах. Поэтому, пять самых интересных луков звезды, которые непременно пригодятся ценителям моды, – далее в материале.

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Леся не боится экспериментировать и часто удивляет публику смелыми решениями. Недавно она появилась в белом мини-платье, которое на фотографиях выглядит как мокрое, создавая эффект прозрачности. Этот дерзкий образ сразу привлек внимание поклонников.



Леся Никитюк в стильном платье / Фото из инстаграма телеведущей

Телеведущая в своем инстаграме также показала наряд, который ей сшили для нового сезона популярного шоу "Кто сверху". Среди них – оригинальное платье-рубашка цвета хаки. Настоящей жемчужиной стало ее соблазнительное полупрозрачное платье, усыпанное серебристыми пайетками. Не менее впечатляюще выглядит темно-синее шелковое платье в бельевом стиле с изящными кружевными вставками, что подчеркивает женственность и элегантность телеведущей. Что интересно, знаменитость надевает эти образы не только для съемок. Так, в атласном платье она прогулялась по Одессе.

Леся Никитюк показала свои стильные летние платья / Фото из ее инстаграма

Отдельного внимания заслуживает любовь Никитюк к украинским брендам. Одним из ее фаворитов является the COAT от дизайнера Кати Сильченко. Во время недавней поездки в родную Хмельницкую область Леся выбрала роскошный макси сарафан горчичного цвета. Модель поражает своей элегантностью: верх украшен изысканными жаккардовыми вставками, а юбка со сборками гармонично расширяется книзу, создавая классический А-силуэт. Стоит отметить, что цена такого сарафана достигает 23 780 гривен. Дополнила образ телеведущей оригинальная сумочка в форме цветка и черные солнцезащитные очки.



Леся Никитюк в платье от бренда Кати Сильченко / Фото из инстаграма телеведущей