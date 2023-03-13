Известная телеведущая рассказала, какими будут ее наряды в новом семейном проекте.

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В понедельник, 13 марта, на Новом канале стартует развлекательное шоу для всей семьи "естьВопросы". Его ведущей стала непревзойденная Леся Никитюк. В телевизионных проектах она всегда поражает зрителей чувством юмора и крутыми образами. Наряды Леси Никитюк, как всегда, будут стильными и модными.

Моя одежда в любой программе должна, прежде всего, соответствовать телевизионным стандартам. Есть принятые критерии для наряда ведущего в кадре: не должно быть ячейки, мелкой полоски, рисунков,

– рассказала Леся Никитюк.

Телеведущая рассказала, что для проекта "естьВопросы" одевалась в простые классические костюмы. Некоторые были даже с украинской вышивкой. По словам знаменитости, образы, возможно, получились не столь впечатляющие, как, к примеру, на "Кто сверху?", но, по ее мнению, они сейчас и должны быть не яркие, не вопиющие, а просто удобные, классические.

Каждый понедельник в 20:00 зритель сможет оценивать наряды Леси Никитюк и наблюдать за игровыми противостояниями. Участие в проекте приняли певцы, юмористы, телеведущие, актеры, волонтеры и даже военные. Все команды формировали так, чтобы участников что-либо объединяло – общие интересы или деятельность. Вот, например, Григорий Решетник и Юрий Ткач играли вместе со своими семьями!

Телеведущая также рассказала, кого бы она взяла к себе в команду, будь она участницей, а не ведущей шоу.

"Во-первых, я бы плакала, потому что кто-то другой вел бы эту программу вместо меня. Во-вторых, в моей команде были бы, наверное, женщины из убежища в Хмельницкой области. Их бы хорошо одели и накрасили, они расслабились и круто провели б время. Для них это было бы такое классное событие и такие эмоции! Я бы очень радовалась тому, как они счастливы", – рассказала Леся Никитюк.

Смотрите премьеру развлекательного семейного шоу "естьВопросы" уже сегодня, 13 марта, в 20:00 на Новом канале!