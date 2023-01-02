Леся Никитюк показала новогодний образ в лимонном платье: яркое фото
Источник:инстаграмм Леси Никитюк
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк встретила Новый 2023 год во Львове. Знаменитость показала подписчикам образ, который она примеряла в новогоднюю ночь.
Леся Никитюк удивила своих фанатов роскошным образом, примеренным для празднования Нового года. 2023 год знаменитость приехала встретить в 5-ти звездочный гостиничный комплекс Emily Resort.
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Для праздничного события телеведущая выбрала длинное платье от украинского бренда OLYA MAK. Знаменитость одела платье длины макси со шлейфом и длинными рукавами. Лимонное платье удачно подчеркивало стройную фигуру телеведущей.
Свой образ Леся Никитюк дополнила короткими черными кожаными перчатками и черной обувью. Свои светловолосые волосы звезда распустила, а на визажисты сделали ей эффектный макияж. Фотографии телеведущая сделала в гримерке и поздравила подписчиков с победным 2023 годом.
С Новым Победным 2023 годом!!! Вы загадали "то самое желание" вчера?", – подписала кадры Никитюк.
Леся Никитюк встретила Новый год в лимонном платье / Фото с Instagram
Леся Никитюк встретила Новый год в лимонном платье / Фото с Instagram
За народной любимицей в инстаграм-профиле следят 4 миллиона пользователей, поэтому звезду засыпали в комментариях приятными словами.
- "Шикарная Леся!!!";
- "Красавица, как Роксолана, с Новым годом!";
- "Невероятная!!!";
- "Неземной красоты";
- "Какой красивый фасон платья";
- "Леся, ты богиня";
- "Просто бомбезная".