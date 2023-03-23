Леся Никитюк очаровала весенним образом в тренче: милые кадры

Леся Никитюк любит стильно одеваться, поэтому иногда делится со своей 4-миллионной аудиторией эффектными кадрами образов. Блондинка понимает тенденции, поэтому примеряла на себе интересный тренч и вещи из базового гардероба.

В конце марта все уже активно начали одевать любимые тренчи, так что Леся Никитюк также показала свой стильный look.

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Образ Леси Никитюк

На новых кадрах Леся Никитюк предстала в родном Хмельницком, где она находится. Телеведущая решила составить образ из базовых вещей – голубой рубашки и синих джинсов. Эти вещи всегда входят в список базового гардероба на весенний сезон.

Стильный образ Никитюк довершила интересным тренчем. Телеведущая выбрала верхнюю одежду в самом популярном кремовом цвете, впрочем, ее тренч отличается от классических определенной оригинальностью – изделие дополняют вставки не только светлой ткани, но и на несколько тонов более темной.

Звезда телевидения распустила волосы, надела серьги и завершила выход черными очками. На фотографиях блондинка предстала со своим домашним любимцем – собакой Рафик породы эст-хайленд-вайт-терьер.



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с Instagram



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с Instagram