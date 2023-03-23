Наприкінці березня всі вже активно почали одягати улюблені тренчі, тож Леся Нікітюк також показала свій стильний look.

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Образ Лесі Нікітюк

На нових кадрах Леся Нікітюк постала у рідному Хмельницькому, де вона зараз перебуває. Телеведуча вирішила скласти образ з базових речей – блакитної сорочки та синіх джинсів. Ці речі завжди входять у список базового гардеробу на весняний сезон.

Стильний образ Нікітюк довершила цікавим тренчем. Телеведуча обрала верхній одяг у найпопулярнішому кремовому кольорі, втім її тренч відрізняється від класичних певною оригінальністю – виріб доповнюють вставки не лише світлої тканини, але й на кілька тонів темнішої.

Зірка телебачення розпустила волосся, одягнула сережки та довершила вихід чорними сонцезахисними окулярами. На світлинах білявка постала зі своїм домашнім улюбленцем – собакою Рафік породи ест-хайленд-вайт-тер'єр.



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з Instagram



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з Instagram