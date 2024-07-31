Короткое шелковое платье и обувь на каблуках: Леся Никитюк показывает, как создать идеальный образ

Телеведущая Леся Никитюк показала своим поклонникам новую фотографию. Блондинка продемонстрировала эффектный look, который можно примерить на какое-то особое событие или вечеринку.

Длинноногая блондинка, которая родом из Хмельницкого, давно стала любимицей миллионов людей. Леся Никитюк часто показывает в инстаграм-сторисах, как проводит свою жизнь вне съемок, но и не забывает показывать кадры в красивых образах, открывая закулисье съемочного процесса.

Смотрите также Дженнифер Лопес вышла в свет в белом жакете и широких джинсах: роскошный образ

Ведущая поделилась с подписчиками интересным образом, который примерила во время съемок программы "Есть вопросы?".

Красивый образ Леси Никитюк: Леся Никитюк посмотрела на себя

Леся Никитюк позировала перед камерой в зеленом платье с асимметрией. Телеведущая надела платье с длинным рукавом с одной стороны и без рукава – с другой. Платье на запах имело драпировку и шлейф, который спадал сбоку.

Образ знаменитости дополнили босоножки с квадратным носком и золотое колье на шее. Стилисты оставили волосы Леси распущенными и выпрямленными, а визажисты нанесли легкий макияж.

В общем Леся Никитюк часто выбирает для себя наряды от украинских брендов, впрочем имеет в своем гардеробе вещи от известных люксовых и премиальных марок. Телеведущая любит красивые платья, которые подчеркивают ее стройную талию и длинные ноги.