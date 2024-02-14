Леся Никитюк показала обольстительный образ в комбинезоне и парике: эффектное фото

Телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новой фотографией. Блондинка опубликовала кадр с фотосессии, для которого она даже примерила парик.

За инстаграм-страницей Леси Никитюк следит более 4 миллионов поклонников, поэтому она часто делится с аудиторией кадрами с фотосессий или фотографиями со съемочной площадки.

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14 февраля телеведущая поздравила всех с Днем Валентина и опубликовала новое фото. Леся также символично попросила подписчиков "сдать на валентинки по 14 гривен", то есть задонатить на ВСУ.

Очень случайное фото, но сборы в сторис неслучайны! Верю что любовь спасет этот мир, но пока нас спасают ВСУ! Поэтому дорогие мои, любимые люди, я вас поздравляю и прошу сдать на "валентинки" по 14 грн,

– написала Леся Никитюк.

Образ Леси Никитюк

Телеведущая предстала перед камерой фотографа в черном комбинезоне, который подчеркивал ее стройную талию и длинные ноги. Образ дополнили красные туфли, часы и браслеты на руках.

Для такого эффектного фото Леся Никитюк даже несколько прибегла к перевоплощению и примерила белый парик. Знаменитость сделала фото на белом фоне и опубликовала несколько фотографий с различным позированием.

Поклонники, как всегда, понравили себе новый образ Леси и уже засыпали ее приятными словами:

"Богиня";

"Никитюк – Кардашян";

"Вы лучшая валентинка, которую я когда-либо видела в своей жизни";

"Вау! Шикарная красавица";

"Леся просто львица".

Леся Никитюк часто устраивает фотосессии и демонстрирует подписчикам эффектные образы, которые собирают тысячи лайков.

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