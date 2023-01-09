Леся Никитюк одела в Косове традиционную гуцульскую одежду: атмосферные фото

Популярная украинская телеведущая и волонтер Леся Никитюк встретила Рождество по юлианскому календарю на Ивано-Франковщине. Знаменитость приехала в живописный городок Косов и надела традиционный гуцульский наряд.

Рождественские праздники Леся Никитюк встретила в одном из центров Гуцульщины – Косове на Ивано-Франковщине. Там знаменитость провела не только Рождество, но и Святой вечер.

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Косов неофициально является столицей карпатских сувениров. Туристы любят эту местность благодаря легендарному Косовскому базару. Кроме того, здесь есть немало музеев, сыроварня, водопад Гук и гора Острый, с которой видны весь Косов и близлежащие села.

Находясь в колоритном регионе Украины Леся Никитюк решила примерить на себе традиционный гуцульский наряд. Знаменитость надела льняную вышитую рубашку и юбку с вышитой красной плахтой.

Сверху телеведущая надела кептар – жилетку изготовленную из овечьей кожи с многочисленной отделкой и сардак с помпонами красного цвета.

Образ знаменитости дополнил презрение - архаическое гуцульское шейное украшение и оранжевый платок. За невероятный образ звезды отвечал Богдан Петричук.

Цветные фотографии Леся Никитюк произвела на фоне гуцульских гор и домов и описала свое впечатление от местных жителей.

А я люди умею хорошо впитывать. Украинские горцы! Гуцулы свободолюбивы и независимы. Боже, как здесь встречают. Просто люди – фейерверки! Кругом расшиты полотенца, ковры. Мебель украшена резьбой. Каждый приглашает в свой дом, накрывает стол… а я и захожу,

– рассказала Леся Никитюк.



Колоритный аутфит Леси Никитюк / Фото с Instagram



Колоритный аутфит Леси Никитюк / Фото с Instagram