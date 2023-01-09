Різдвяні свята Леся Нікітюк зустріла в одному з центрів Гуцульщини – Косові, що на Івано-Франківщині. Там знаменитість провела не лише Різдво, але й Святий вечір.

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Косів неофіційно є столицею карпатських сувенірів. Туристи люблять цю місцевість завдяки легендарному Косівському базару. Окрім того, тут є чимало музеїв, сироварня, водоспад Гук та гора Острий, з якої видно увесь Косів та довколишні села.

Перебуваючи в колоритному регіоні України Леся Нікітюк вирішила приміряти на собі традиційне гуцульське вбрання. Знаменитість одягнула лляну вишиту сорочку та спідницю з вишитою червоною плахтою.

Зверху телеведуча одягнула кептар – жилетку виготовлену з овечої шкіри з численним оздобленням та сардак з помпонами червоного кольору.

Образ знаменитості доповнила згарда - архаїчна гуцульська шийна прикраса та помаранчева хустка. За неймовірний образ зірки відповідав Богдан Петричук.

Колоритні світлини Леся Нікітюк зробила на тлі гуцульських гір та хатів та описала своє враження від місцевих жителів.

А я люди вмію файно си вбирати. Українські горяни! Гуцули вільнолюбні й незалежні. Боже, як тут зустрічають. Просто люди - феєрверки! Кругом розшиті рушники, килими. Меблі прикрашені різьбленням. Кожен запрошує до своєї хати, накриває стіл… а я й заходжу,

– розповіла Леся Нікітюк.



Колоритний аутфіт Лесі Нікітюк / Фото з Instagram



Колоритний аутфіт Лесі Нікітюк / Фото з Instagram