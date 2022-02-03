Леони Ханне выбрала для городской прогулки белый пуховик и туфли: безупречный образ

Популярная немецкая инфлюенсер Леони Ханне ежедневно поражает поклонников модными образами. Звезда стритстайла продемонстрировала смелый образ зимой, который выглядит просто безупречно.

За инстаграмом Леони Ханне следят 4 миллиона человек. Блондинка из Берлина для тысячи девушек со всего мира является настоящим источником вдохновения. Ее личный профиль – клондайк готовых образов на все сезоны и разные случаи жизни.

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Инфлюенсер создает немало образов в кэжуальном и спортивном стиле, однако львиную долю ее аутфитов составляют изысканные стилизации элегантного наряда и цветовые сочетания. Леони хорошо разбирается в колорблокинге, однако также любит часто создавать монохромные образы.

Во время последнего выхода немка показала не слишком практичный зимний look, впрочем, чрезвычайно стильный и эффектный.

Образ Леони Ханне

Для прогулки фэшионист выбрала серый топ и джинсы с подкатами. Сверху она надела белый пуховик с серым низом от бренда Canada Goose. Леони примерила верхнюю одежду из экологической коллекции. Бренд также вслед за многими марками отказался от использования меха в своем наряде.

К роскошному верху любимица streetstyle-фотографов подобрала белые туфли-лодочки на каблуке. Красавица дополнила образ серебристой сумкой Chanel и солнцезащитными очками с белой оправой.

Fashion-инфлюенсер зачесала волосы в хвост и сделала несколько кадров на дороге в стиле стритстайла.



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсера

Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсера