Блогерша Леони Ханне выходит замуж: модница красовалась в платье от украинского бренда

Популярная модная инфлюенсерка Леони Ханне –заядлая путешественница. В свободное время она отправляется со своим бойфрендом Алексом в самые красивые уголки Европы. На этот раз она выбрала солнечную Италию, где ей возлюбленный сделал ей предложение.

Начало лета немка решила провести в на Итальянской Ривьере в Портофино. Отдых для блондинки стал настоящей неожиданностью. Ее бойфренд Алекс Галиевский, который родом из Украины, сделал инфлюнсерке предложение руки и сердца.

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Образ Леони Ханне

Для прогулки на катере по живописным местам Леони Ханне выбрала для себя белоснежное платье "Лолита" от украинского бренда BALYKINA. Платье имеет корсетную вставку с широкими бретелями и пышный низ. Стоит такое платье на сайте бренда почти 24 тысячи гривен.

Блондинка зачесала волосы в пучок и украсила наряд многочисленными украшениями: серьгами, цепочкой, кольцами и браслетами от известных ювелирных брендов.

Предложение состоялось в красивом месте под живую музыку. Алекс стал на колено и предложил Леоне Анне стать его женой. Известно, что пара встречается уже 10 лет. В своем инстаграм-сообщении инфлюенсерка поблагодарила Алекса за прекрасные годы вместе.

10 лет могут показаться очень долгими, но мы прошли замечательный путь. Мы встретились в первый вечер обучения в университете, стали лучшими друзьями, потом парой, расстались и снова сошлись, чтобы наши пути снова сошлись,

– написала Леони.

Леони добавила, что Алекс всегда хотел воплотить все ее мечты в реальность и водить в лучшие рестораны и места. Благодаря настоящей половинке все их мечты воплотились в реальность.

Что известно о Леони и Алексе

Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину Леони Ханне рассказала, что ее бойфренд Алекс Галиевский родом из Украины. Маленьким он переехал с родителями в Германию, впрочем дом его бабушки в Украине. Сама же Леони Ханне активно поддерживала нашу страну и выражала свое сочувствие, а на Неделях моды появлялась в сине-желтом наряде.

Кроме того, модная инфлюенсерка очень любит украинские бренды. В ее гардеробе есть немало вещей от наших дизайнеров. В ее гардеробе есть вещи от Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.