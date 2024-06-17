Американская актриса последние годы не появляется на экранах в новых ролях, поскольку посвятила свое время продюсированию. В мае Анджелина Джоли представила на Бродвее свою пьесы "Аутсайдеры", получив за нее статуэтку Tony Awards в категории "Лучший продюсер".

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Красивый образ Анджелины Джоли

На мероприятие, которое состоялось в Линкольн-центре в Нью-Йорке, знаменитость появилась в красивом светло-бирюзовом платье без бретелек от бренда Versace. Наряд был украшен корсетным лифом и драпировкой, которая в этом сезоне особенно популярна. Платье дополняла бархатная накидка, которая прикрывала обнаженные плечи Анджелины.

Голливудская актриса дополнила свой образ золотыми аксессуарами и массивными металлизированными браслетами. Она выпрямила светлые волосы, а визажисты нанесли на лицо красивый макияж в коричневых тонах.

Креативный директор бренда Донателла Версаче отметила в своем инстаграме, что это платье создано еще в 2013 году, поэтому ей приятно, что сквозь годы изделие Модного дома все равно не теряет актуальности и выглядит современно и красиво.

15-летняя дочь Вивьен надела белую рубашку с изумрудным бантиком, которую соединила жилеткой и широкими брюками того же оттенка. Свой look девочка дополнила кедами Converse.



Красивый выход Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Что известно о пьесе "Аутсайдеры"

Анджелина Джоли создала новую сценическую адаптацию "Аутсайдеры", основанную на романе С. Э. Гинтона и криминальной драме Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года.

История рассказывает о братьях Понибоя, Даррела, Содапопа и их группе друзей после смерти родителей братьев в 1960-х годах. В интервью Джоли отметила, что это было ее мечтой "работать с преданным и талантливым актерским составом".