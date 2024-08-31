Made in Ukraine: Леони Ханне на Венецианском кинофестивале в платье от бренда Milla Nova

Популярная немецкая инфлюенсерка Леони Ханне приехала на Венецианский кинофестиваль. Уже не впервые для этого события модница выбирает платья от украинских брендов, поэтому на этот раз снова сделала ставку на наших дизайнеров.

Леони Ханне хорошо разбирается в моде, поэтому постоянно примеряет на себе роскошные наряды. На второй день Венецианского кинофестиваля, блогерша выбрала роскошное платье, в котором выглядела непревзойденно.

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Леони Ханне в платье от бренда Milla Nova

Ифнлюенсерка выбрала для себя на фестиваль платье от украинского бренда Milla Nova. Леони уже немало раз примеряла на себе платье именно от этой марки. На этот раз она надела платье, которое состояло из корсета и пышной плиссированной юбки со шлейфом, который состоял из цветочных воланов.

Также платье имело накидку, которая спала с шеи и тянулась к низу как фата. Блогерша сделала красивую минималистичную прическу, а образ дополнила украшениями от драгоценного ювелирного бренда Chopard. Она примерила драгоценное колье, серьги и браслет.

Напомним, что совсем недавно Леони Ханне надела розовое платье в стиле слип с чашечками-ракушками на мелких завязках от украинского бренда Anna October. А несколько дней назад немецкая блогер-миллионерша-миллионерша создала коллекцию с украинским брендом SANTA. Коллекция состоит из 12 образов, в которых усматриваются знаковые черты вещей SANTA и предпочтений инфлюенсерки.