Любительница стритстайл-фотографов и одна из главных гостей в первых рядах на Неделях моды Леони Ханне отправилась на отдых в Тулум. Блондинке настолько понравилось платье от украинских дизайнеров, что уже она не представляет отдыха без легких прозрачных изделий, идеально подходящих для жарких стран.

Смотрите также: Обувь из жареного яйца, цветов и кукурузы: Елизавета Литовка создает удивительные произведения искусства

Леони брала платья от бренда Santa Brands на отдых в Мальдивах, дополняла образ блестящими брюками в Лондоне, сияла в мини-платье в Париже, а теперь прилетела в Тулум и надела на ужин безупречное платье.

Образ Леони Ханне

Фешиониста надела под низ белое нижнее белье, а сверху – розовое платье на длинный рукав из сетчатого материала. Наряд роскошно переливается и сверкает, так как полностью покрыт кристаллами.

Платье украшено двумя вырезами, которые делают платье очень эффектным. Платье от украинского производителя стоит около 20 тысяч гривен.

Модница распустила волосы и дополнила образ серебристыми босоножками и массивными серьгами. Ее роскошный аутфит завершила минималистичная блестящая сумка с розовыми ручками.



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсерши



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсерши