С чем носить костюм в стиле Old Money: роскошный look показывает Леони Ханне

Наряды в стиле Old Money вошли в моду еще прошлым летом и до сих пор не покидают своих позиций. Теплое время года способствует стильным и открытым образам, поэтому на примере блогера Леони Ханне рассказываем, с чем носить костюм на основе жилетки и брюк.

Если надо добавить в свой гардероб изюминки и интересных элементов гардероба, все без исключения заглядывают в инстаграм-профиль Леони Ханне. Известный инфлюенсер может похвастаться большим разнообразием аутфитов на любой вкус.

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В своих образах фешиониста всегда старается добавить аксессуары, которые дополняют образ, а также учит сочетать между собой цвета.

Образ Леони Ханне

Немецкая блогерша надела костюм кремового оттенка, который состоял из жилетки и брюк палаццо. Такая вещь – одна из самых популярных составляющих наряда в стиле Old Money.

Чтобы добавить образу изюминки, блондинка накинула сверху молочный кашемировый свитер и надела бейсболку бежевого цвета. Низ красавица дополнила белыми кроссовками, а довершением аутфита стала сумка Hermes светло-кофейного оттенка.

На своем примере инфлюенсерка показала, как дорого и красиво может выглядеть образ, если он соблюден в одной цветовой гамме, но с добавлением светлых оттенков, к примеру, белого или молочного.

Основой стиля Old Money являются нейтральные цвета, такие как черный, серый, белый и бежевый. Эти цвета создают умеренный и изящный вид.

Недавно Леони Ханне покрасовалась в джинсовом корсете от украинского дизайнера Артура Кулаковского. Это уже не впервые немка примеряет на себе вещи от украинских брендов. Одна из самых влиятельных и популярных fashion-инфлюенсерок в мире имеет в своем гардеробе наряды от бренда Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.