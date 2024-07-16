За профилем блондинки следят почти 5 миллионов поклонников. Леони Ханне ежедневно делится модными лайфхаками, показывает последние трендовые новинки и демонстрирует оригинальные образы.

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Недавно девушка показала интересный образ в светлых оттенках, который сможет повторить любая модница.

Красивый образ Леони Ханне

Популярная немецкая инфлюенсер хорошо разбирается в стилизации нарядов. Леони Ханне надела красивый белоснежный жилет в стиле Old Money, который сочетала с шелковой юбкой длины миди.

На них она подобрала босоножки с вязаными ремешками. Инфлюенсерка решила добавить к такому классическому аутфиту головной убор, поэтому довершила образ черной бейсболкой от Celine.

Леони знает, как важно дополнять аутфиты украшениями, поэтому надела несколько золотых браслетов, часы, цепочку на шею и серьги. Аутфит немки дополнили черные солнцезащитные очки и сумка с плетеной кожей.



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма немки

Жилетки в этом сезоне считаются довольно популярными, поэтому кроме классического ношения в паре с брюками палаццо, модницы стилизуют их с юбками или бермудами. Под жилетки хорошо подходят кроссовки или босоножки на каблуке. Все зависит от того, какой вы образ хотите создать – кэжуальный или элегантный.