Леони Ганне очаровала сияющим платьем серебристого цвета, которое можно одеть на Новый год 2023

Немка Леони Ганне демонстрирует в своем инстаграмме безупречные образы, которыми вдохновляются тысячи девушек со всего мира. Недавно блондинка продемонстрировала яркий образ, который можно легко примерить в новогоднюю ночь.

Леони Ганне любит красиво одеваться, поэтому своей 4-миллионной аудитории демонстрирует чуть ли не каждый день красивые аутфиты. Блондинка продумывает каждый выход до мелочей, поэтому все ее наряды влюбляют в себя с первого взгляда.

Читайте также Собираем гардероб на декабрь: 7 стильных образов от известных it-girls

Немецкая инфлюэнсерша обожает наряды с блестками и пайетками. Именно такие платья больше всего подходят для празднования Нового года.

34-летняя блоггерша надела эффектное платье серебристого цвета полностью усеянное пайетками. Платье на бретельках дополняло бахрому. В тон к платью блогерша примерила серебристые туфли с бантиками от бренда MACH&MACH.

Также знаменитость надела серебряные украшения и выбрала сумку от Valentino серебряного цвета. Сверху Леони одела черный жакет размера оверсайза.



Образ Леони Ганне для новогодней ночи / Фото с Instagram



Образ Леони Ганне для новогодней ночи / Фото с Instagram

Какие платья можно одеть на Новый год 2023

Обратите внимание на длинное белое платье с тонкими бретельками и глубоким размером в зоне декольте, которое примерила Кендалл Дженнер. Все ее платье было расшито блестками, которые переливались на свете.

Британская инфлюэнсерша Алисия Родди одела мини-платье с блестками от бренда River Island. Инфлюэнсерша дополнила образ велюровыми босоножками на массивной платформе и каблуке, добавила сверху кожаную куртку и минималистичную сумку в черном цвете.