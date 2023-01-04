Леони Ганне отдыхает на Сейшелах в платье от украинского бренда J’Amemme

Популярная немецкая инфлюэнсерша Леони Ханне каждый день поражает фанатов безупречным нарядом. Звезда стритстайла сейчас отправилась на отдых, надев платье от украинского бренда J'Amemme.

34-летняя блоггерша постоянно путешествует по миру. Сейчас знаменитость отдыхает вместе со своим бойфрендом Алексом на Сейшельских островах. Там блондинка в очередной раз одела безупречное платье от украинского бренда J'Amemme.

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Леони Ганне хорошо разбирается в колорблокинге, впрочем также любит часто создавать монохромные образы. Собравшись на ужин блондинка примерила необычайно эффектный образ в зеленом цвете.

Инфлюэнсерша надела платье Oceana неонового салатового цвета из Pre-Fall коллекции бренда J'Amemme. Роскошное платье на сайте бренда стоит более 33 тысяч гривен. Платье создано из плиссированной органзы, позволяющей сохранить уникальный объем и силуэт.

Под низ знаменитость надела зеленый купальник и дополнила аутфит зеленой сумкой Fendi с пайетками. Безупречные фото в платье Леони сделала на фоне Индийского океана и пальм.



Эффектный выход Леони Ганне в платье украинского бренда / Фото с Instagram



Эффектный выход Леони Ганне в платье украинского бренда / Фото с Instagram

Раньше Леони Анне одевала такое платье на отдыхе на Мальдивах. Тогда она дополнила образ поясом, туфлями на каблуке и собрала волосы в хвост.



Эффектный выход Леони Ганне в платье украинского бренда / Фото с Instagram

Что известно о бренде J'Amemme

J'amemme – украинский бренд одежды от кутюр, известный своими архитектурными силуэтами и фирменными складками, созданными мастерами вручную. Марка основана в 2018 году и создает кутюрные элементы гардероба благодаря уникальным тканям. J'amemme показывает свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. В одежде украинского бренда модели позировали для глянцев Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, L'Officiel.