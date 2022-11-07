Леони Ханне одела топ и штаны от украинских брендов: потрясающий выход

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ханне несколько дней назад прилетела на Мальдивы. На роскошном острове знаменитость уже успела выгулять вещи от украинских брендов, которые больше всего любит.

33-летняя блоггерша постоянно путешествует по миру. Леони Ханне не пропускает ни одной Недели моды в Европе и является одной из самых популярных звезд стритстайла. Ее знают и обожают все фотографы, а на всех показах самых знаменитых брендов она сидит в первых рядах.

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Сейчас знаменитость отдыхает на Мальдивах. Там она выбрала для себя роскошные вещи от украинских брендов, которые уже выбирает не в первый раз. Блондинка обожает бренды NUÉ и SANTA BRANDS, поэтому примерила на себе блестящий серебристый топ и брюки.

Мальдивы – жаркая страна, поэтому популярная модная инфлюэнсерша выбирает для отдыха очень легкие и прозрачные вещи, позволяющие телу дышать. Леони Ханне выбрала для себя короткий серебристый топ на бретельках от украинского бренда NUÉ.

Эффектный верх она дополнила сверкающими брюками от SANTA BRANDS. Стоят такие штаны на сайте бренда почти 21 тысячю гривен. Роскошный аутфит Леони дополнила серебряной сумкой от Valentino и длинными блестящими серьгами от бренда Saint Laurent.



Роскошный образ Леони Ханне / Фото с Instagram

Год назад на Мальдивах Леони Ханне примеряла черное и салатовое платье от SANTA BRANDS. Также в гардеробе есть белые брюки от этого бренда и блестящий костюм от бренда NUÉ.



Эффектный выход Леони Ханне / Фото с Instagram



Эффектный образ Леони Ханне / Фото с Instagram



Модный образ Леони Ханне / Фото с Instagram