Лейбик, кептар, плахта: из чего состоит украинский народный костюм

Во все времена национальная одежда была настоящим символом страны и демонстрировала культуру, традиции и особенности народа. Из чего состоит украинский народный костюм – смотрите дальше.

Национальная одежда хранит в себе особенности разных культурных эпох, поэтому она является одним из важнейших исторических источников изучения культурных особенностей украинского народа.

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Сейчас, как никогда, хочется изучать и узнавать свое родное – украинское. Именно поэтому украинский журнал September знакомит читателей с национальным нарядом Украины.

Лейбик – разновидность народной одежды украинцев, безрукавка. Лейбики шили из сукна домашнего изготовления, полы украшали металлическими пуговицами и карманами. Как повседневная популярная одежда лейбик была распространена преимущественно на Прикарпатье.



Элементы украинского народного костюма / Фото с September

Кептар – безрукавный меховой полушубок, который с давних времен используется населением Карпат и Прикарпатья. Изготовляют его из овечьей кожи и украшают цветным сафьяном, шерстью, жестяными кружочками, колоссовым хлопковым шнурком и полоской.



Элементы украинского народного костюма / Фото с September

Дукаты – монеты нанизанные на нить и скрепленные между собой в виде бусы. Обычно переплетались с бисером и кораллами и изготавливались из настоящих золотых монет.



Элементы украинского народного костюма / Фото с September

Кожух – верхняя одежда из овечьей шкуры мехом внутрь. Слово "кожух" происходит от староукраинского "кожа", которое до сих пор сохранилось в некоторых диалектах.



Элементы украинского народного костюма / Фото с September

Корсетка – вид традиционной украинской женской верхней одежды, без рукавов, сшитый в талию из цветной ткани, характерный для центральных и восточных регионов Украины. Этот элемент гардероба – сначала неприталенный, а сзади сшит до состояния и распространен усами или сборами.



Элементы украинского народного костюма / Фото с September

Коралли – наиболее распространенные традиционные бусы украинок, состоявшие из привозных коралловых бусинок, нанизанных на нить. Количество нитей варьировалось от 1 до 25, каждая из которых называлась "разок".

Чем богаче была девушка, тем гуще были кораллы, они обрабатывались в виде овалов и бочонок.



Элементы украинского народного костюма / Фото с September

Плахта – несшитая поясная часть женской, украинской национальной одежды в восточной, южной и центральной Украине. С течением времени этот вид одежды заменили юбки. Изготовлялась из полотнищ красочной клетчатой шерстяной ткани. Платхта – это полотнище длиной до 4 метров, сотканное из окрашенной шерсти, всегда клетчатой. А потом еще часто вышите руками, шерстью или глазками в каждой решетке.



Элементы украинского народного костюма / Фото с September