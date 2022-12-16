Модницам понравились такая практическая вещь как леггинсы, и они точно не собираются отказываться от них на протяжении всей зимы, пишет 24 канал. В сети вы найдете сотни вариаций, с чем именно стильно носить лосины, поэтому рекомендуем вам приобрести к своему гардеробу базовую вещь, которая поможет вам легко и интересно стилизовать ваш аутфит.

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Мы привыкли носить леггинсы дома, как элемент домашнего образа, или одевать их на тренировку. Впрочем, такие знаменитости как Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Гейли Бибер ввели моду на леггинсы для городского гардероба.

В большинстве своем модницы выбирают черные леггинсы, которые можно легко вписать в любой гардероб. К ним можно подобрать базовые водолазки, объемные свитера, рубашки или жакеты.

Лосины прекрасно смотрятся в монохромных черных образах, вытягивая таким образом фигуру и формируя соблазнительный силуэт. Если же вам хочется добавить цвета к своему образу, то разбавьте look яркой деталью в виде шапки, сумки или шарфа.

Черные леггинсы – это универсальный элемент гардероба, который можно соединить с чем угодно: носить с массивными ботинками и длинным плащом, с мунбутсами и пушистой экошубой или миксовать с сапогами и дутым пуховиком.

Однако в этом сезоне самой популярной стилизацией леггинсов является их сочетание с дубленкой, уггами и белыми высокими носками.