Леди Гага вышла на красную дорожку в изумрудном платье и гигантских каблуках

Певица и актриса Леди Гага, которая поддерживает Украину, посетила красную дорожку премии BAFTA. Она выбрала роскошное изумрудное платье и сапоги на громоздком каблуке.

Леди Гага для церемонии BAFTA, которая прошла этой ночью в Лондоне, выбрала изумрудное длинное платье от бренда Ralph Lauren. Изделие украшено глубоким разрезом и драпировкой. Особый шарм платья добавляет длинный объемный шлейф.

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Знаменитость дополнила образ ювелирными украшениями от Tiffany&Co. Она надела колье и серьги с белыми и зелеными бриллиантами. Массивный браслет певицы был украшен драгоценными камнями.

Белокурые волосы стилистки вложили в элегантные локоны, а визажисты сделали нежный макияж с акцентом на коричневой помаде на губах. Довершили светский выход Леди Гаги сумочка из перьев черного цвета и высокие лакированные сапоги от Pleaser Shoes на гигантской платформе и каблуке.



Эффектный выход Леди Гаги / Фото из Getty Images



Эффектный выход Леди Гаги / Фото из Getty Images