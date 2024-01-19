В черной фате и с котами: Лана Дель Рэй снялась в рекламе SKIMS

Ким Кардашян пригласила певицу Лану Дель Рэй стать главной героиней ее рекламной кампании, которую она посвятила Дню святого Валентина. Исполнительница предстала на эффектных кадрах в постельном белье.

Лана любит участвовать в разных съемках и кампейнах. Кроме музыки она также влюблена в моду, поэтому в прошлом году даже была музой Gucci. Уже в начале 2024 года она порадовала фанов сотрудничеством с Ким Кардашян и ее детищем – SKIMS. Последняя постоянно пробует привлекать к своему бренду разных звезд – от актрис до певиц.

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Новая звезда праздничной коллекции предстала перед камерой фотографов в разных одеждах. Лана представила белье, одежду для отдыха и комплекты для сна.

Она позировала в огромной коробке в виде сердца из голубого шелка. Ее образ состоял из боди того же цвета и длинных перчаток. Также она надела розовый пеньюар с перчатками и позировала для кадра в окружении белых кошек.

Кроме того, Лана поразила образом, подходящим для похорон. Она надела длинный черный пеньюар с кружевом, дополнив аутфит черной фатой и сапогами на каблуке. Ее драматический образ даже довершала "пробитая" стрела в сердце.

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Лана Дель Рэй и Ким знакомы уже много лет. Оказывается, певица выступала на предсвадебном празднике Ким Кардашян и Канье Веста.