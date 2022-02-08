Куртка, брюки и тренч: 5 кожаных вещей, которые вам понадобятся весной

Кожаные вещи сейчас находятся на пике популярности. Их не перестают носить даже зимой, а весной они захватят немало элементов гардероба.

Кожаные вещи идеально вписываются в городские образы. Выбирайте этой весной стильные кожаные брюки, эффектную миниюбку или супер стильный тренч. Но если вы любите эксперименты – стилизуйте кожаный total look.

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Готовясь к весеннему сезону, советуем обратить внимание на несколько самых популярных вещей, которые удачно дополнят ваши аутфиты.

Куртка

Кожаная куртка – неотъемлемая вещь гардероба для весеннего сезона. Она прекрасно подходит под джинсы с кроссовками и под платья с сапогами на каблуке. Стилисты советуют выбирать в новом сезоне изделия из грубой кожи с ноткой брутальности.



Стильные кожаные вещи на весенний период / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Штаны

С кожаными брюками можно создать немало сексуальных и эффектных образов. В своих аутфитах их применяют все мировые модницы. Делайте ставку на широкие брюки свободного кроя с низкой или высокой посадкой.



Стильные кожаные вещи на весенний период / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Тренч

Весной кожаный тренч имеет все шансы оттеснить классику – бежевый тканевый тренч. Тренч из кожи выглядит в меру вызывающе и аристократично, и идеально подойдет не только для важных выходов, но и для ежедневного обихода под джинсы с кроссовками и стильную сумку.



Стильные кожаные вещи на весенний период / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Миниюбка

Короткие юбки заполонили весь мир, а весной их будет надевать каждая модница. Выбирайте кожаные изделия, которые удачно сочетаются с блузами, рубашками и базовыми футболками.



Стильные кожаные вещи на весенний период / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Цветная кожа

Тенденция на цвет не обошла кожаные вещи. Модницы все чаще добавляют в свои образы сочные оттенки, делая первоочередную ставку на брюки.



Стильные кожаные вещи на весенний период / Фото из инстаграма инфлюенсеров