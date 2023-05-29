В моду вошел комфорт не только на наряды, но и на купальники, пишет 24 Канал. Именно в удобных купальниках вы будете чувствовать себя достаточно уверенно.

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Сезон отпусков уже почти начался, поэтому пора добавить в свой гардероб модные купальники. Обращайте в этом году внимание на купальники с акцентными швами, все оттенки зеленого, с футболкой или топом и на купальники с завязками, которые не сходят с модных радаров уже несколько сезонов.

Редакция Fashion 24 заглянула к пляжным выходам инфлюэнсеров и составила подборку купальников, которые этим летом наиболее актуальны. Если у вас нет возможности уехать за границу на море, то купальник вам понадобится для отдыха у бассейна.

С акцентными швами

Вы можете заметить, как в моду врываются купальники с акцентными швами. Купальник монокини черного цвета с белыми швами примерила на себе инфлюэнсер Алина Френдий. Это могут быть раздельные купальники, которые также будут иметь акцентный шов. Стоит отметить, что такие купальники могут стать самыми популярными этим летом.



Трендовые купальники на 2023 год / Фото с Instagram Алины Френдий

Оттенки зеленого

Купальники зеленой цветовой гаммы будут особенно популярны летом. Чтобы продемонстрировать знания модных трендов, вам стоит приобрести купальник зеленого оттенка – от изумрудного до салатового.



Трендовые купальники на 2023 год / Фото из Pinterest



Трендовые купальники на 2023 год / Фото из Pinterest

С футболкой или топом

Такие купальники еще не снискали большой популярности, впрочем такой модный пляжный образ уже успела продемонстрировать на себе Меган Фокс. Актриса отправилась на фотосъемку для глянца в Доминикану, где и примерила трусы вместе с футболкой.



Трендовые купальники на 2023 год / Фото с Instagram



Трендовые купальники на 2023 год / Фото с Instagram

С завязками

Такие купальники уже несколько сезонов не теряют своего обаяния. Из года в год их выбирают не только инфлюэнсерши, но и известные знаменитости. Купальники с завязками до сих пор обожает Эмили Ратажковски. Она обычно выбирает нейтральные тона, а вы смело можете сделать ставку на цвет.



Трендовые купальники на 2023 год / Фото с Instagram



Трендовые купальники на 2023 год / Фото с Instagram