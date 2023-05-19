5 трендовых купальников на лето: что выбирают модные француженки

В список важных вещей на лето француженки обязательно добавляют купальники. Они просто не могут обойти стороной купальный сезон и постоянно показывают интересные новинки на Французской Ривьере.

Для француженок уже давно стало важно не только трендовость в выборе купальника, но и комфорт, занимающий высокий приоритет. Им также важно выбирать купальники, которые подчеркивают их фигуру.

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Среди самых популярных купальников француженок – купальники с высокими трусами, которые подчеркивают фигуру, купальники в клетку, полоску, цветочный принт и, конечно, яркие цвета, которые очень популярны летом.

Если вы планируете этим летом часто появляться на пляже или посещать бассейны, то советуем вам обновить свою капсулу купальников, новым элементом гардероба, который будут выбирать этим летом француженки.

Бикини на высокой посадке

Такой купальник идеально подойдет для тех, кто хочет немного скорректировать живот и сделать с помощью купальника более стройную фигуру.

Сплошной

Француженки любят универсальные вещи, которые не потеряют свою актуальность спустя несколько сезонов. Именно поэтому можно смело выбирать купальники, которые считаются классикой и остаются в моде из года в год.

Классические принты

К классическим принтам купальника можно отнести клетку веши, полоски и цветочный принт. Уверены, что такие купальники также довольно долго будут оставаться актуальными.

Текстурные

Текстурированные купальники в моде уже несколько сезонов и не собираются отступать. Они достаточно удобны и комфортны и являются отличным вариантом для замены классического базового купальника.

Смелый цвет

Когда дело доходит до цвета, то выбирайте те, которые наиболее яркие. Выбирайте купальники в оттенке апельсина, лайма и цвета неба.