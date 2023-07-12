Культовая одежда, которая никогда не выйдет из моды

Базовые вещи не выходят из моды и остаются актуальными из года в год. Также несколько десятилетий не выходит из моды культовый наряд от ведущих модных брендов.

В модной индустрии появилось немало талантливых дизайнеров, творения которых будут актуальны еще много лет после создания их нарядов, пишет 24 Канал.

К слову Культовые сумки, которые никогда не выйдут из моды

Сейчас самой популярной современной одеждой считается тренч от британского бренда Burberry, джинсы американской марки Levis и твидовый жакет Chanel.

Тренч Бурберри

Томас Барбери в 1879 году изобрел инновационную ткань – дышащий и влагостойкий габардин. К тому времени это было революцией. Впоследствии он создал песочный тренд с узнаваемой подложкой – принтом в клетку.

Тренч от бренда Burberry носили Артур Конан-Дойл, Бернард Шоу и Уинстон Черчилль. На экранах в нем сияли актрисы Катрин Днев и Софи Лорен. Также тренч от британского бренда носила Елизавета II.

До сих пор этот тренчкот считается базовым элементом гардероба, так что его имеют в своей коллекции все знаменитости. Производство одной единицы требует 100 отдельных процессов, самый сложный из которых – создание воротника. Чтобы он идеально "сел" на шею, швеи делают более 180 стежков вручную.



Культовые вещи, не выходящие из моды / Фото из Pinterest

Джинсы Levis

В 1873 году Леви Страус запатентовал синие джинсы с кнопками. Нынешний год считается официальной датой рождения джинсов. Сначала они были только как рабочая одежда, но в 1920-х годах джинсы одели американские ковбои.

На знаменитой модели джинсов 501 используется изображение двух лошадей. Они символизируют крепость брюк, ведь они настолько крепкие, что не порвутся даже под силой двух лошадей, которые будут тянуть их в противоположные стороны.

Levi's 501 – самая известная модель компании, более 150 лет сохраняющая статус самых популярных джинсов во всем мире В 1999 году журнал Time назвал эти джинсы "модной вещью века".



Культовые вещи, не выходящие из моды / Фото из Pinterest

Твидовый жакет Chanel

В середине 1920-х годов в коллекции французского Модного дома Chanel появились первые жакеты из твида.

Впервые Коко Шанель продемонстрировала миру твидовый жакет на показе в 1936 году. Жакет тут же нашел поклонниц в лице таких женщин, как Джеки Кеннеди, Роми Шнайдер, Грейс Келли и Жанна Моро – настоящих модниц своего времени. Сама Коко любила свое творение и нередко появлялась в нем на публике. До сих пор твидовый жакет является показателем вкуса и элегантности.



Культовые вещи, не выходящие из моды / Фото из Pinterest